Всемирно известная французская актриса Одри Тоту с детства посещала занятия театрального мастерства в лицее по настоянию родителей. После выпуска из учебного заведения они оплатили дочери двухнедельный курс в парижской театральной школе "Cours Florent", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Свою первую заметную роль в фильме "Салон красоты "Венера" Тони Маршалла актриса получила в 1998 году после победы в конкурсе юных дарований. Благодаря этому проекту Тоту была замечена критиками, высоко оценившими ее профессионализм, после чего карьера актрисы пошла в гору. Тогда же "Канал+" назвал Тоту "самой перспективной актрисой" французского кино, а в 2000 году она была признана лучшей молодой актрисой на девятом фестивале молодых актеров кино в Безьере.

В 2001 году после выхода фильма Жан-Пьера Жене "Амели" о Тоту заговорили во всем мире. Эта роль сделала молодую француженку символом женственности и непосредственности.

"В каждой из женщин, которых я играла, есть что-то от меня - мечтательность, независимость, стремление не упиваться страданиями, а самой решать свои проблемы", - говорила актриса в одном из интервью.

Сюжет культового фильма разворачивается вокруг милой и беспечной Амели Пулен, в детстве обделенной родительской заботой. Ее мать трагически погибла, когда на нее с крыши Нотр-Дама свалилась самоубийца, а отец уделял дочери недостаточно внимания. Единственным другом маленькой Амели был вымышленный крокодил. Повзрослев, девушка начинает жить отдельно от отца и отправляется работать на Монмартр в кафе "Две мельницы". Впоследствии благодаря успеху фильма это место станет одной из главных достопримечательностей Парижа.

Девушка продолжает существовать в придуманном ей мире и умеет наслаждаться мелкими бытовыми радостями: надламывая ложкой корочку крем-брюле, пуская "блинчики" по воде и окуная руку в мешок с фасолью. Однажды в своей ванной она находит тайник, в котором лежат игрушки, принадлежавшие некому мальчику, которому на момент находки было уже около 50 лет. Конечно же, Амели считает своим долгом вернуть находку хозяину.

Фильм "Амели" участвовал в пяти номинациях на премию "Оскар" 2002 года - "Лучший сценарий", "Лучшая работа оператора", "Лучшие декорации", "Лучший звук" и "Лучший фильм на иностранном языке". В 2010 году комедия стала второй в списке "100 лучших фильмов мирового кинематографа не на английском языке" по версии журнала Empire.

Следующей важной киноработой актрисы стала главная женская роль в фильме "Код да Винчи" Рона Говарда, который вышел в 2006 году. Партнером Тоту по съемочной площадке стал легендарный Том Хэнкс. Он сыграл в ленте гарвардского профессора Роберта Лэнгдона, подозреваемого в серьезном преступлении, которого он не совершал. Лэнгдон пытается разобраться в ситуации и найти реального виновника, в чем ему помогает героиня Тоту, криптограф парижской полиции Софи Неве.

В 2009 году француженка исполнила главную роль в полнометражном байопике о законодательнице мод "Коко до Шанель". Фильм режиссера Анны Фонтен затронул самые ранние факты биографии Габриэль Шанель, после выпуска из приюта работавшей в провинциальном баре швеей и певицей. За песню, исполненную ночью вместе со своей сестрой, девушка получила прозвище Коко. Пробиться в свет швее помогает знакомство с богатым бароном Этьеном Бальзаном, и она получает шанс развивать свой талант к созданию дизайнерских шляп.

В 2010 году Тоту впервые выступила на сцене парижского театра "Мадлен" в роли главной героини Норы в пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена "Кукольный дом". Мужа Норы, адвоката Хельмера, сыграл режиссер постановки Мишель Фо.

Актриса отличается от своих коллег отсутствием аккаунтов в инстаграме, твиттере и фейсбуке. В 2017 году Тоту рассказала в интервью INews, что не стремится к популярности и живет в свое удовольствие.

"Я путешествую. Я делаю фотографии. Я пишу. Я делаю много вещей, - сказала она с типичной осторожностью. - И я остаюсь в тени во время продвижения фильмов, поэтому вы никогда меня нигде не увидите. Я не боюсь, что меня забудут".

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