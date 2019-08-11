https://news.day.az/showbiz/1146387.html Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции
Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции
Американских супермоделей Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции, сообщает TMZ.
Уточняется, что сестры праздновали день рождения своей старшей сестры на острове Миконос, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Злоумышленники проникли в дом моделей и украли личные вещи сестер.
Что именно было похищено - не раскрывается.
Джиджи Хадид заявила, что никогда в жизни не вернется на этот остров.
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