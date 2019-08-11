Американских супермоделей Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции, сообщает TMZ.

Уточняется, что сестры праздновали день рождения своей старшей сестры на острове Миконос, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Злоумышленники проникли в дом моделей и украли личные вещи сестер.

Что именно было похищено - не раскрывается.

Джиджи Хадид заявила, что никогда в жизни не вернется на этот остров.