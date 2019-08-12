В кинокартине американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды ... в Голливуде" нашли киноляп - часы на руке Брэда Питта на толстом кожаном ремешке оказались более современными. Об этом пишет The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно данным специализирующегося на часах сайта Worn and Wound, Клифф (персонаж Питта) пользуется моделью Citizen 8118 Bullhead. Однако эта модель появилась только в начале 1970-х, а фильм повествует о череде событий, произошедших в 1969 году.

"Однажды в... Голливуде" - это последний проект Тарантино. Фильм повествует об известном актере Рике Далтоне (Леонардо Ди Каприо) и его дублере Клиффе (Брэд Питт), которые пытаются найти свое место в меняющемся мире Голливуда. Картина вышла в прокат 26 июля. В начале июля режиссер утверждал, что не станет снимать десятую ленту, если "Однажды в... Голливуде" хорошо примут зрители.

Премьера фильма состоялась 21 мая на Каннском кинофестивале. В кинотеатрах картину начали показывать с 26 июля. Главные роли в нем исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Кроме того, в нем снялись Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Тим Рот, Марго Робби и Люк Перри, для которого эта роль стала последней. Актер скончался 4 марта после перенесенного инсульта.

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