После выхода на экраны фильма "Однажды в... Голливуде" Брэд Питт, снявшийся в главной роли, и его коллеги по площадке активно дают интервью, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Так, в ходе одного из них он ответил на вопрос канала Heatworld. Актер признался, что сыграл бы в знаменитом фильме Бернардо Бертолуччи "Последнее танго в Париже", который был снят в 1972 году. Также Брэд посоветовал посмотреть эту картину присутствовавшей при этом актрисе Марго Робби, правда, предупредил, что история довольно тяжелая.

Напомним, что в 2007 году актриса Мария Шнайдер призналась, что первоначально сцены с насилием в этом фильме не было, все происходящее стало импровизацией Марлона Брандо.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!