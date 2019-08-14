Новость о том, что певец и актер Гарри Стайлс может сыграть принца Эрика в новой адаптации "Русалочки" появилась в середине июля. Тогда он казался самым подходящим кандидатом не только по мнению поклонников, но и с точки зрения создателей фильма. Однако спустя месяц переговоров с Disney стало известно, что актер все-таки не будет участвовать в проекте студии.

Как сообщает Day.Az, несмотря на то, что Гарри является большим поклонником проекта, он вежливо отклонил предложенную роль.

Сейчас режиссер будущей картины Роб Маршал активно ищет другого актера, который сыграет принца Эрика, и Disney обещает сообщить о принятом решении в ближайшем будущем. В то время как в Сети продолжают обсуждать других возможных кандидатов на эту роль. В их число попали Дилан и Коул Спроус, Шон Мендес, Чарльз Мелтон, Зейн Малик, Коди Ферн и южнокорейский певец Ким Тэ Хен.

Добавим, что начало съемок планируется на 2020 год. Дата выхода фильма пока не известна.

Н. Гасымова

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