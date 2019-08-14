Похоже скандал вокруг громкого расставания голливудской актрисы Памелы Андерсон и ее экс-возлюбленного, футболиста Адиля Рами набирает обороты. Совсем недавно звезда опубликовала в интернете доказательства побоев от бывшего парня. Сам Рами, разумеется, утверждает, что это провокация, и он никогда не поднимал руку на секс-символ Голливуда.

Как сообщает Day.Az, после того как страсти на фоне их отношений утихли, стало известно, что футбольный клуб "Марсель" принял решение расторгнуть контракт с Адилем Рами. Как выяснилось, 33-летний Рами нарушил условия контракта и поехал на съемки в программе "Форт Боярд", пропустив тренировку команды.

Отметим, что повлиял ли на такое решение любовный скандал мужчины с Памелой Андерсон, не известно.

Н. Гасымова

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