https://news.day.az/showbiz/1147499.html Группа Metallica пожертвовала 250 тысяч евро на строительство детской больницы в Румынии
Группа Metallica пожертвовала 250 тысяч евро на строительство детской больницы в Румынии
Американская метал-группа Metallica приняла решение о пожертвовании 250 тысяч евро (порядка 279 тысяч долларов) на строительство первой детской онкологической больницы в Румынии. Об этом сообщает занимающаяся сбором средств на этот проект благотворительная ассоциация Daruieste Viata на своей странице в социальной сети Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как уточняется, группа сделала пожертвование перед своим концертом, состоявшимся в Бухаресте 14 августа.
Строительство больницы было начато в городе в середине 2018 года, напоминает ТАСС. Ожидается, что оно будет завершено в 2020 году.
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