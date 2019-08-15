Американская певица Майли Сайрус не спешит подавать на развод с австралийским актером Лиамом Хемсвортом. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У них сейчас перерыв в отношениях, потому что он был им нужен. Сложилась плохая ситуация с кучей разногласий. Оба сошлись на том, что лучше провести время порознь, но это не означает, что их отношениям пришел конец", - поделился источник издания. Собеседник пояснил, что они и раньше переживали подобные ситуации, однако в итоге мирились.

11 августа стало известно, что Хемсворт и Сайрус расстались. Артист сделал предложение певице в 2012 году, но тогда до свадьбы дело не дошло - в 2015 году они на время расстались, а 23 декабря 2018-го поженились. Хемсворт написал пост, в котором объявил о разрыве с певицей и сообщил, что не будет давать комментарии журналистам. Он пожелал бывшей возлюбленной счастья и здоровья.

После появления новостей о расставании в сети были опубликованы снимки, на который Сайрус целуется с блогершей и предпринимательницей Кейтлин Картер. Девушки вместе отдыхали в Италии на озере Комо.

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