Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов отказался от дальнейшего исполнения песен коллектива на своих концертах. Об этом рассказал в своем Instagram руководитель ансамбля Андрей Разин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Официально вынужден сообщить, что отныне Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни. Кроме того, через своего представителя он запретил исполнять песни, которые он написал специально для своего альбома, для своих концертов, группе "Ласковый май"", - написал Разин.

Худрук "Ласкового мая" также пояснил, что Шатунов принял такое решение в ответ на предложение подписать на новых условиях договор о правах на исполнение репертуара. "Он заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он уже "перерос" и не хочет их исполнять на своих концертах", - описал он ответ бывшего вокалиста группы.

Разин отметил, что "Белые розы", "Седая ночь" и "Розовый вечер", как и остальные 24 композиции "Ласкового мая", теперь будут звучать вживую только в его собственном исполнении. Также артист предостерег слушателей и рекламодателей Шатунова от возможных заблуждений при покупке билетов на концерты.

Кроме того, Разин пригрозил огромными штрафами всем, кто осмелится без разрешения петь репертуар его группы на концертах или использовать в рекламе, рассказав, что нынешний правообладатель композиций, компания "Честная музыка", выкупила их за 890 тысяч долларов.

Ранее в июле Юрий Шатунов перенес операцию на гайморовых пазухах. Он был вокалистом "Ласкового мая" с момента создания группы с 1986 до 1991 года. Андрей Разин стал сначала менеджером, а затем руководителем и вокалистом коллектива в 1988-м. Группа распадалась в 1999-м, но возобновила концертную деятельность через 10 лет.

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