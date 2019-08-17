https://news.day.az/showbiz/1148139.html Умер всемирно известный режиссер-мультипликатор
Умер всемирно известный режиссер-мультипликатор
Режиссер-мультипликатор фильма "Кто подставил кролика Роджера" и создатель анимации титров двух частей "Розовой пантеры" Ричард Уильямс скончался в Великобритании в возрасте 86 лет, сообщает газета Sun со ссылкой на семью режиссера, передает Day.Az.
По данным издания, Уильямс родился в Канаде, но в 50-х переехал в Великобританию, где он и скончался в пятницу в своем доме.
Знаменитый режиссер-мультипликатор трижды становился обладателем премии Оскар. Именно он в 1988 году создал популярных персонажей кролика Роджера и Джессику Рэббит. В 2000 году режиссер выпустил учебник для режиссеров-мультипликаторов "Аниматор: Набор для выживания".
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