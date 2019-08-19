https://news.day.az/showbiz/1148558.html Дуэйн "Скала" Джонсон женился - ФОТО
Церемония состоялась 18 августа. Джонсон сопроводил фотографию подписью "Мы согласны".
Дуэйн "Скала" Джонсон женился - ФОТО
Американский актер и шоумен Дуэйн "Скала" Джонсон заявил о том, что женился на певице Лорен Хашиан. Фотографии со свадьбы артист опубликовал в инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Церемония состоялась 18 августа. Джонсон сопроводил фотографию подписью "Мы согласны".
Джонсон и Хашиан начали встречаться в 2007 году, после того, как актер развелся со своей первой женой, кинопродюсером Дэни Гарсиа.
У пары уже есть двое детей - дочь Жасмин, родившаяся в 2015 году, и дочь Тиана, появившаяся на свет в 2018 году.
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