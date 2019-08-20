Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", появилась на дне рождения своего мужа музыканта Джо Джонаса в точно таком же платье, как у его бывшей девушки Тэйлор Свифт.

Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Праздник состоялся в Нью-Йорке в пятницу, 16 августа. Для него Софи Тернер выбрала черное асимметричное платье французского дизайнера Александра Вoтье с глубоким декольте и высоким вырезом.

Известно, что именно в этом наряде актриса Тейлор Свифт пришла на вечеринку после церемонии вручения премии "Оскар" в 2016 году.

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