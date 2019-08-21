Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс. Режиссером, сценаристом и продюсером станет Лана Вачовски - "настоящий провидец", по мнению председателя Warner Brothers Тоби Эммериха, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Съемки нового фильма стартуют в начале 2020 года, передает РИА Новости. В работе над сценарием также участвовали Дэвид Митчелл и Александр Хемон.

Лана Вачовски рассказала, что некоторые идеи для фильма родились еще 20 лет назад, но все так же актуальны. Она призналась, что счастлива вернуть своих героев в жизнь и благодарна за шанс "поработать с друзьями".

Первые три фильма о Матрице собрали в прокате 1,6 миллиарда долларов. Лана Вачовски и ее сестра Лилли были создателями всех этих картин. Киану Ривз вместе с Керри-Энн Мосс также снимались во всех трех фильмах.

Киану Ривз переживает творческий подъем. В текущем году вышел третий фильм о Джоне Уике с его участием. Кроме того, актер сыграл в комедии Netflix "Ты - мое сомнение", а также озвучил одного из героев в мультфильме "История игрушек - 4".