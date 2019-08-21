В Азербайджан привезут популярный кулинарный телепроект 309

Популярный кулинарный телепроект "Master Chef" будут снимать в Азербайджане. Как сообщает Day.Az, компания Мурада Дадашова "M Group Production" получила лицензию на всемирно известное кулинарное соревнование "Master Chef". Для получения лицензии он обратился в компанию "Endemol Shine". Пока не известно, когда начнется трансляция новой программы. 15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!

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