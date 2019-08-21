https://news.day.az/showbiz/1149071.html В Азербайджан привезут популярный кулинарный телепроект
В Азербайджан привезут популярный кулинарный телепроект
Популярный кулинарный телепроект "Master Chef" будут снимать в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, компания Мурада Дадашова "M Group Production" получила лицензию на всемирно известное кулинарное соревнование "Master Chef".
Для получения лицензии он обратился в компанию "Endemol Shine".
Пока не известно, когда начнется трансляция новой программы.
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