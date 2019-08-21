Популярный кулинарный телепроект "Master Chef" будут снимать в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, компания Мурада Дадашова "M Group Production" получила лицензию на всемирно известное кулинарное соревнование "Master Chef".

Для получения лицензии он обратился в компанию "Endemol Shine".

Пока не известно, когда начнется трансляция новой программы.

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