Американский режиссер Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые станет отцом, он и его жена Даниэла ждут ребенка, сообщила пара изданию People, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Тарантино женился в ноябре 2018 года на израильской певице и модели Даниэле Пик, для него этот брак стал первым.

"Даниэла и Квентин Тарантино рады сообщить, что они ждут ребенка", - говорится в заявлении.

Ранее Тарантино заявлял, что выбирает работу, а не женитьбу. В 2009 году режиссер говорил, что когда он делает фильм, он не делает ничего кроме этого: у него нет жены и детей и ничто не может встать у него на пути.