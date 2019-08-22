Инстаграм актера Роберта Дауни - младшего атакуют фанаты, чтобы он помог вернуть Человека-паука в Marvel.

"Тони, ты не поверишь, что случилось! Ты умер за Питера, чтобы он продолжил твое наследие, но Sony сломали его. Пожалуйста, спаси Питера еще раз", - написала @djpotatoxxiv.

"Может, вы купите Человека-паука?", "Вернитесь, пожалуйста, в киновселенную Marvel", "Мистер Старк, мы снова потеряли ребенка", "Помогите Спайдермену".

Тысячи комментариев о Человеке-пауке посыпались в адрес Дауни - младшего после того, как актер разместил интригующее видео о рок-группе The Rolling Stones и NASA.

"Я сгораю от предвкушения. Что общего между The Rolling Stones, NASA, стадионом "Роуз Боул" и знаком моего зодиака? Возможно, то, что сегодня произойдет, станет самым невероятным из того, что вы когда-либо видели и слышали", - сказал актер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Но после истории с Sony и Disney поклонников Marvel, кажется, даже концертом из космоса не удивишь.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!