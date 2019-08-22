Фанаты Человека-паука призвали к штурму офиса компании Sony в Нью-Йорке. Они создали соответствующую встречу в Facebook.

В описании сообщается, что поклонники направятся к зданию в костюмах супергероя и будут требовать, чтобы Человека-паука вернули в киновселенную Marvel. "Это мирная демонстрация, и насилие недопустимо", - говорится на странице мероприятия.

На странице многие пользователи предложили отказаться от просмотра новых картин Sony, а также начали постить мемы на тему случившегося. В настоящее время во встрече семь тысяч поклонников нажали на кнопку "точно пойду", более пяти тысяч отметили, что они заинтересованы.

Ранее сообщалось, что президент студии Marvel Кевин Файги больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием супергероя Человека-паука. Причиной тому стал денежный спор между Disney и Sony, который продолжался на протяжении нескольких месяцев. Отмечается, что компания Disney предложила Sony поровну разделить как финансирование будущих блокбастеров, так и прибыль от них. В свою очередь, в Sony настояли на сохранении старых договоренностей, согласно которым Disney полагается только пять процентов прибыли.

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