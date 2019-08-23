Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ), создавшей фильм "Вий 3D", подал иск к China Film Group, а также Арнольду Шварцнеггеру и Джеки Чану. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишут "Ведомости".

Российская компания требует суд взыскать более 216 миллионов рублей после неудачного старта проката в Китае сиквела "Вия 3D" под названием "Тайна печати дракона", в котором и снялись актеры. РФГ финансировала картину, однако пока не может получить с него доход.

Продюсер Алексей Петрухин считает требования РФГ бесперспективными. По его словам, выделенные средства не принадлежали самой компании или частным инвесторам, а были получены от Фонда кино.

За первые выходные картина собрала чуть больше двух миллионов долларов. В России зрители смогут посмотреть ленту только в сентябре.

Ранее звезд мирового масштаба к судебным разбирательствам в России не привлекали. При этом иск РФГ мог быть подан и против актера Рутгера Хауэра, снимавшегося в сиквеле, но он умер в июле.

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