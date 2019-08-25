https://news.day.az/showbiz/1150128.html Новый клип Эда Ширана за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
Новый клип Эда Ширана за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
Новый клип британского музыканта Эда Ширана и хип-хоп исполнителя Stromzy на песню Take Me Back To London за сутки набрал более двух миллионов просмотров на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В отличие от аудиоверсии, где поет только он и Stromzy, в записи клипа приняли участие: рэпер Sir Spyro, актер Jaykae, певец Aitch и другие.
Сингл вошел в последний альбом Ширана No.6 Collaborations Project - пластинку, которую он записал вместе с известными музыкантами, включая Джастина Бибера, Трэвиса Скотта, Skrillex и других.
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