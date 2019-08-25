https://news.day.az/showbiz/1150135.html Стало известно, кого сыграет Кит Харингтон в новом фильме Marvel
Стало известно, кого сыграет Кит Харингтон в новом фильме Marvel
Актер Кит Харингтон, известный благодаря роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", сыграет в новом фильме студии Marvel Темного рыцаря.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в твиттере Marvel Studios.
Как отмечается, недавно кинокомпания Walt Disney анонсировала выход новой кинокартины "Вечные".
Уточняется, что в ней актер сыграет персонажа Дэйна Витмана, которого также называют Темным рыцарем.
Кроме того, известно, что в этом фильме снимутся Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Джемма Чан.
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