https://news.day.az/showbiz/1150143.html Известный российский актер попал в реанимацию
Известный российский актер попал в реанимацию
Актер и режиссер Олег Меньшиков попал в реанимацию. Ему стало плохо после употребления алкоголя, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По данным телеканала РЕН ТВ, 59-летнему актеру экстренно потребовалась помощь, его доставили в больницу.
Подробности произошедшего пока не сообщаются.
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