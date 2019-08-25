Актер и режиссер Олег Меньшиков попал в реанимацию. Ему стало плохо после употребления алкоголя, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным телеканала РЕН ТВ, 59-летнему актеру экстренно потребовалась помощь, его доставили в больницу.

Подробности произошедшего пока не сообщаются.

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