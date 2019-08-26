Британский актер Том Холланд, сыгравший Человека-паука в пяти фильмах, прокомментировал новости об исчезновении этого супергероя из киновселенной Marvel. Об этом сообщает Entertainment Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"По сути, мы сняли пять великолепных фильмов. Это было пять удивительных лет, лучшее время в моей жизни. Кто знает, что нас ждет в будущем? Но я точно знаю, что продолжу играть в Человека-паука и наслаждаться этим", - сказал артист. Он пообещал, что создатели новых картин найдут способ сделать историю Питера Паркера еще лучше.

Президент студии Marvel Кевин Файгизаявил, что испытывает благодарность и радость за проект о Человеке-пауке, который, по его словам, не мог длиться вечно. "Мы знали, что у нас будет ограниченное количество времени, чтобы сделать его, и мы рассказали историю, которую хотели рассказать", - добавил он.

20 августа стало известно, что Кевин Файги больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием супергероя Человека-паука. Причиной тому стал денежный спор, который продолжался на протяжении нескольких месяцев. Отмечается, что компания Disney предложила Sony поровну разделить как финансирование будущих блокбастеров, так и прибыль от них. В свою очередь в Sony настояли на сохранении старых договоренностей, согласно которым Disney полагается только пять процентов прибыли.

Позднее расстроенные новостью фанаты Человека-паука призвали к штурму офиса компании Sony в Нью-Йорке. Организаторы пояснили, что планируют мирную демонстрацию.

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