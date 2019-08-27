https://news.day.az/showbiz/1150587.html В Сети выложили тизер новых «Звездных войн»
В Сети выложили тизер новых «Звездных войн»
В Сети опубликовали тизер девятого эпизода фантастической саги "Звездные войны".
Ролик выложили на YouTube-канале Star Wars, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
Как известно, картина носит название "Звездные войны: Скайуокер. Восход". Режиссером ленты является Джей Джей Абрамс
В тизере показаны кадры из предыдущих частей знаменитой киносаги, а также сцены из нового фильма.
Отмечается, что в одном кадров главная героиня седьмого и восьмого эпизода Рей (Дэйзи Ридли) появляется в одежде ситха с красным световым мечом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре