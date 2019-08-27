В Сети опубликовали тизер девятого эпизода фантастической саги "Звездные войны".

Ролик выложили на YouTube-канале Star Wars, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Как известно, картина носит название "Звездные войны: Скайуокер. Восход". Режиссером ленты является Джей Джей Абрамс

В тизере показаны кадры из предыдущих частей знаменитой киносаги, а также сцены из нового фильма.

Отмечается, что в одном кадров главная героиня седьмого и восьмого эпизода Рей (Дэйзи Ридли) появляется в одежде ситха с красным световым мечом.

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