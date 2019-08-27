Американская актриса Виола Дэвис, которая является обладательницей премии "Оскар," сыграет роль супруги экс-президента Барка Обамы Мишель.

Об этом сообщает The Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, речь идет о политическом сериале "Первые леди". Дэвис уже подписала контракт для участия в проекте. В первом сезоне будет рассказываться об Элеоноре Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обаме.

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