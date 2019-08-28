Директор отдела моды всемирно известного журнала ELLE стилист Вадим Галаганов построил себе дачу в Мардакяне.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Стилист отметил, что строительство дачи завершилось в мае 2019 года.

Отметим, что Вадим Галаганов родился в Баку. В 1990 году его семья переехала в Москву.

Галаганов сотрудничал с такими ведущими модными изданиями, как VOGUE, GQ, TATLER, GLAMOR, L'OFFICIEL, HELLO и другими. Долгое время был редактором журнала GQ Russia. Стилист также работает со всемирно известными певицами, звездами кино и моделями, среди них - Памела Андерсон, Наоми Кэмпбелл, Дэвид Ганди, Джерард Батлер, Эдриен Броуди, Анджелина Джоли, Ирина Шейк.

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