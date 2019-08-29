Часто бывает, что актеры, которые снимаются вместе и на экране и играют лучших друзей, в жизни - самые настоящие враги и знать друг друга не хотят.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Ниже составили подборку самых известных акторов-врагов.

Вин Дизель и Дуэйн "Скала" Джонсон

Эта вражда стала одной из серьезных и обсуждаемых в истории кинематографа.

Во врем съемок 7 форсажа Дизель начал точить зуб на Джонсона, что тот все больше занимает экранного времени и вымещает его из первых ролей.

"Скала" в одном из интервью так же нелестно отозвался о работе некоторых актеров (имен не стал употреблять), но было очевидно о ком он говорит.

Сильвестр Сталлоне и Брюс Уиллис

В этом случае всему виной деньги (и скверный характер). Брюс запросил по миллиону доллару за каждый съемочный день в съемках "Неудержимых".

"Жадность и лень - отличный рецепт для провальной партеры" - написал Сталлоне в своем твитере и пригласил на съемки Харисона Форда. А ведь раньше Слай и "Орешек" были хорошими друзьями.

Лина Хиди и Джером Флинн

Это была самая красивая и долгая франшиза. И за 8 лет съемок не удивительно, что между актерами то и дело возникали романы. Но вот отношения Лины и Джерома закончились весьма плохо и даже в контракте было прописано, чтобы они не снимались вместе на одной площадке. Уж слишком сильные раны, которые не заживают до сих пор.

Эмма Уотсон и Ченнинг Татум

Эмма получила роль в фильме "Супер Майк". Однако счастье ее длилась не долго - она была очень оскорблена поведением Ченнинга, что покинула съемочную площадку и отказалась сниматься дальше в картине. Актрисе не понравились танцы в стрингах при всей съемочной группе, и что актер перед некоторым откровенными сценами выпивал и в итоге назвала Татума непрофессиональным.

Томми Ли Джонс и Джим Керри

Они вместе снимались в "Бэтмен навсегда". И Томи по каким-то своим причинам невзлюбил Джима. Возможно причина в том, что в прокат вышли одновременно "Тупой и еще тупее" с участием Керри и "Коп" с участием Джонса. И второй фильм собрал намного меньше и провалился в прокате.

Том Круз и Брэд Питт

Двум таким большим актерам на съемках "Интервью с вампиром" было тесно. Они постоянно ругались. В одном интервью Питт заявил, что Круз его достал и он стал его ненавидеть - настолько разные люди.

И какие отношения у них сейчас - не понятно.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!