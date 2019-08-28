Британский певец Эд Ширан объявил, что уходит со сцены. Об этом пишет The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Певец отметил, что он решил сделать перерыв в своей концертной деятельности на полтора года после завершения мирового турне Divide, длившегося более двух лет.

По словам Ширана, он хочет проводить больше времени со своей женой Черри Сиборн.

"Сегодня заканчивается мой тур. Это и горько, и радостно одновременно", - подчеркнул Ширан.

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