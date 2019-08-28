https://news.day.az/showbiz/1151194.html Эд Ширан уходит со сцены
Эд Ширан уходит со сцены
Британский певец Эд Ширан объявил, что уходит со сцены. Об этом пишет The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Певец отметил, что он решил сделать перерыв в своей концертной деятельности на полтора года после завершения мирового турне Divide, длившегося более двух лет.
По словам Ширана, он хочет проводить больше времени со своей женой Черри Сиборн.
"Сегодня заканчивается мой тур. Это и горько, и радостно одновременно", - подчеркнул Ширан.
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