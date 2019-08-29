Жительница английского города Портсмут со смертельным заболеванием осуществила мечту и встретилась со своим кумиром. Об этом сообщает Yahoo! News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

У Сиан Ридс (Sian Reeds) обнаружили неоперабельную опухоль головного мозга в 2018 году, после чего ей назначили курс химиотерапии. Девушка решила составить список предсмертных желаний, среди которых оказалось посещение концерта ее любимого исполнителя - Эда Ширана. Тогда сестра Ридс решила связаться с менеджером артиста, чтобы рассказать историю родственницы.

Британку пригласили на концерт певца в день ее 16-летия, а также оформили пропуск за кулисы. Там девушка смогла пообщаться и сфотографироваться с Шираном. По словам ее отца, певец был вежлив с ними и взял браслет, который сделала для него Ридс, и не снимал его во время выступления. "Это сильно впечатлило Сиан. Она не может перестать говорить об этом", - отметил мужчина.

Девушка не отчаивается и планирует исполнить все свои желания из списка, например, прыгнуть с парашютом и поработать день в зоопарке. Несмотря на болезнь, она успешно сдала выпускные экзамены, а также в ближайшее время хочет отправиться вместе с семьей в тематический парк.

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