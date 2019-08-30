Азербайджанский вокалист, президентский стипендиат Эмин Эминзаде презентовал в Турции клип на известную азербайджанскую песню "Ayrılıq" ("Разлука").

Как сообщает Day.Az, молодой исполнитель на данный момент работает с самыми известными турецкими профессионалами, которые сотрудничают со многими звездами. Аранжировку песни "Ayrılıq" для него специально сделал турецкий исполнитель электронной музыки и диджей Сердар Аййылдыз. Певец решил отличиться и презентовал клубную версию знаменитой песни. Клип будет презентован на канале крупной музыкальной площадки Netd в YouTube, который имеет более 14 миллионов подписчиков.

Добавим, что в роли возлюбленной Эминзаде в клипе снялась его коллега Нигяр Джафарова.

Напомним, что Эмин Эминзаде является лауреатом международных конкурсов "Золотой микрофон" в Казахстане, Elia Catalano в Италии, Opus-2012 в Испании. Ему посчастливилось также выступить в Баку на одной сцене с известным итальянским исполнителем Робертино Лоретти, исполнив с ним дуэтом композиции "Jamayka" и "O Sole Mio". Мировая звезда после концерта назвал Эминзаде "Робертино Азербайджана".

Н. Гасымова

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