Популярная певица Ани Лорак, которая недавно впервые прокомментировала свой новый роман с молодым бойфрендом, публично вышла в свет вместе с Егором Глебом.

Как сообщает Day.Az, влюбленные были замечены в Сочи во время песенного конкурса "Новая волна 2019". На опубликованном в Instagram видео популярная певица вместе со своим возлюбленным - 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star - проходит в Сочи через металлодетектор. Сама Ани Лорак выглядела счастливой и уверенно шла рядом с любимым, который опускал глаза вниз.

Отметим, что такое поведение юного Егора не понравилось поклонникам певицы, они задались вопросом, почему парень постоянно опускает глаза и прячет лицо под кепкой. Многие фанаты посоветовали Каролине не тратить время зря и расстаться с парнем.

Н. Гасымова

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