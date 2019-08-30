Фанаты Скарлет Йоханссон сейчас пытаются понять: здорова ли актриса и всё ли у неё в порядке в личной жизни.

Усталый и заплаканный вид Йоханссон стал одним из главных потрясений второго дня Венецианского кинофестиваля. На красной дорожке 34-летняя Йоханссон выглядела гораздо старше своих лет, кроме того, она пришла одна, хотя все ожидали появления её бойфренда, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.

Впрочем, некоторые все свалили на неудачный макияж: коричневые перламутровые тени и чёрная внутренняя подводка сделали глаза болезненными и отёкшими, а алое платье дало неприятный рефлекс на белки глаз. Вот и плюс 10 лет.

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