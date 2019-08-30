В Сети опубликован новый трейлер следующей части эпичной фантастической саги о роботе из будущего Терминаторе "Темные судьбы", передает Day.Az со ссылкой нa tvzvezda.ru.

На кадрах видео показаны многие персонажи из первых фильмов, среди которых непосредственно Арнольд Шварценеггер, прославившийся именно ролью Терминатора, и Линда Хэмильтон, сыгравшая Сару Коннор в первых двух частях франшизы.

В ролике также показаны битва роботов, наступающих друг на друга, груды человеческих черепов, оставшихся в будущем от процветающего человечества, и новый "жидкий" Терминатор, которому нипочем взрывы гранат и который умеет раздваиваться.

Создатель первых двух картин, американский режиссер Джеймс Кэмерон, принял участие и в создании "Темных судеб" в качестве продюсера. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале 20th Century Fox Russia. Детали сюжета в настоящий момент не раскрываются.

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