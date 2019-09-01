Российский рэпер Джиган в инстаграме рассказал, что остров во Флориде, на котором он отдыхает со своей семьей - женой Оксаной Самойловой и дочерьми, закрыт из-за урагана "Дориан", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за урагана остров закрыт и паром не ходит, но есть план Z!", - написал музыкант.

Судя по всему, семейство не унывает, несмотря на то, что из-за надвигающегося урагана "Дориан" пришлось отложить празднование дня рождения средней дочери Леи.

"Через несколько дней день рождения у Леи. Я уже говорила, что все пошло не по плану, но сейчас все не по плану в квадрате. Мы хотели сделать тут небольшой праздник, но теперь в эти дни намечается ураган третьей категории. И, кажется, единственное веселье, которое нам светит, - это консервы при свечах. Весь остров запаковали, все ставни позакрывали, воду в магазинах купить невозможно - введен режим чс. Муж разрабатывает план нашего спасения", - рассказала Оксана Самойлова ранее на своей странице.

По прогнозам синоптиков ураган "Дориан" может обрушится на побережье Флориды и Багамские острова в это воскресенье.

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