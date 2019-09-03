Российский композитор Игорь Николаев, написавший текст популярной песни "Третье сентября" для певца Михаила Шуфутинского, на своей странице в Instagram рассказал о значении этой композиции.

"Мне, как автору текста песни "Третье Сентября", конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было всё у нас всерьёз". Так рождаются песни, те, которые надолго", - написал Николаев.

Отметим, что легендарная песня с узнаваемой строчкой "я календарь переверну, и снова третье сентября" впервые была исполнена Шуфутинским в 1994 году и практически сразу стала хитом.

Н. Гасымова

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