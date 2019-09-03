В Баку приехал всемирно известный французский актер, каскадер, акростритер, мастер восточных единоборств Сирил Раффаэлли для постановки боевых сцен в турецко-индийском фильме. Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend актер Государственного академического русского драматического театра Ярослав Трифонов, который воплощает в картине образ русской мафии.

Фильм снимается для зарубежного проката. Авторы проекта пока не разглашают подробности картины.

Сирил Раффаэлли (англ. Cyril Raffaelli) известен по фильму "Тринадцатый район", "13-й район: Ультиматум", "Титаны" и т.д. Сирил Раффаэлли удалось создать свою команду, которая занимается постановкой трюков в кино. Так, группа поработала над такими лентами, как: "Перевозчик 2", "Перевозчик 3", "Хитмэн", "Невероятный Халк", "Крепкий орешек 4.0", "Теккен" и т.д.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!