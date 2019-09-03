Поклонники Дженнифер Лопес и ценители хорошего кино затаили дыхание: 13 сентября состоится мировая премьера фильма "Стриптизерши", одну из главных ролей в котором исполнила 50-летняя певица.

Как сообщает Day.Az, 2 сентября вышел очередной тизер картины, который немало удивил фанатов Лопес: в небольшом ролике артистка с легкостью профессиональной танцовщицы демонстрирует сложные движения на пилоне. В новом ролике публику поразил совсем не соблазнительный вид эффектной певицы (которая появилась в нижнем белье), а ее физическая подготовка. По сюжету героиня Лопес демонстрирует свое мастерство перед новенькой танцовщицей (которую исполнила Карди Би), и та сомневается в своих силах. "Я не могу этого сделать. Что, если у меня просто не хватит сил?" - спрашивает девушка. В ответ на это персонаж Дженнифер говорит следующее: "Ты все сможешь, если действительно захочешь. У каждой девушки хватит мускулов, чтобы станцевать так же, как я!".

Отметим, что певица не скрывала, что долго готовилась к съемкам: несмотря на постоянные занятия в тренажерном зале, даже ей пришлось попотеть, чтобы обрести навыки профессиональной стриптизерши.

"На самом деле все эти движения выполнять крайне трудно. Требуется умение и навык. Никто не может просто подпрыгнуть и сделать их. У меня было много синяков и травм во время подготовки к фильму", - сообщила Дженнифер в интервью порталу Fandango.

Н. Гасымова

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