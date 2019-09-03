26-летняя Кара Делевинь, которая, по информации СМИ, недавно тайно поженилась в Лас-Вегасе со своей возлюбленной 29-летней Эшли Бенсон, впервые откровенно рассказала о личной жизни и о том, почему она не любит придавать огласки романтические отношения, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В интервью журналу Elle, модель затронула тему личной жизни. По ее словам, влюбленность помогает ей чувствовать себя лучше, но самое прекрасное, когда человек может разделить счастье с кем-нибудь еще".

"Я просто чувствую себя лучше, когда влюблена. Речь не всегда идет о влюбленности в какого-то конкретного человека. Иногда это чувство, которое я ощущаю исключительно внутри себя. Однако это прекрасно, когда ты не один и можешь разделить весь мир с кем-нибудь еще", - рассказала модель.

Ко всему, Кара не ушла от ответа, почему она почти не афиширует свои отношения с возлюбленной Эшли Бенсон. Как утверждает манекенщица, тема личной жизни для нее сокровенна и она не желает делиться этим со всем миром.

"Это священно! Я прекрасно понимаю, почему людей так сильно волнует моя личная жизнь, и мне не хотелось бы скрывать ее настолько, чтобы все вокруг думали, что мне за что-то стыдно. У меня никогда не было отношений напоказ. Мы изначально хранили все в тайне и не нуждались во внимании. Это не то же самое, что вместе позировать на дорожке", - откровенно рассказала Делевинь.

Отметим, что пара долго не комментировала роман. Кара Делевинь подтвердила отношения с возлюбленной страстным поцелуем в июне 2019. Однако впервые информация об отношениях Кары и Эшли появилась еще в августе 2018-го, когда они встречались два месяца.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!