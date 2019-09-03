Шарлиз Терон изменилась до неузнаваемости: кадры со съемок "Форсажа 9" - ФОТО
Голливудская актриса Шарлиз Терон, которая призналась, как над ней пошутила Рианна, порадовала поклонников "Форсажа", опубликовав интересный снимок в своем Instagram. Так, в сети звезда показала фото, на котором она изображена с короткой стрижкой "под мальчика" с подписью "Она вернулась". К подписи добавила хештег "Форсаж 9", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Также она добавила кадр со съемочной площадки фильма. Конечно же, поклонники просто завалили звезду комментариями и расспросами, на которые Шарлиз пока не отвечает.
Шарлиз Терон на съемках "Форсажа 9"
Перед этим Шарлиз Терон потрясла поклонников в социальных сетях снимком в купальнике, на котором звезда продемонстрировала идеальную фигуру. Актриса показала, как отдыхает на яхте у берегов Хорватии.
Шарлиз Терон на съемках "Форсажа 9"
На новом фото звезда запечатлена во время прыжка в воду в белом купальнике с завязками. Знаменитость продемонстрировала, что она в прекрасной физической форме, засветив спортивную фигуру.
Шарлиз Терон на отдыхе
Напомним, ранее исполнитель главной роли Доминика Торетто - Вин Дизель - сообщил, что к актерскому касту картины "Форсаж 9" присоединились голливудские актрисы Шарлиз Терон и Хелен Миррен.
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