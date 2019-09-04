https://news.day.az/showbiz/1152961.html Микки Рурк изменился до неузнаваемости
Микки Рурк изменился до неузнаваемости
Американский актер Микки Рурк вызвал бурное осуждение в Интернете, когда появился на шоу шоу Good Morning Britain после пластической операции. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, он появился на шоу с маленькой собакой и в ковбойской шляпе. Пользователям не понравилась обновленная внешность Рурка.
"Покойся с миром, лицо Микки", - написал Джим Тейлор.
По словам Линдси Грэхем, актер стал похож на недавно разведенную тетушку, которая направляется на девичник.
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