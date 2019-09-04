Александр Розенбаум перенес сложную операцию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Starhit.ru, по информации журналистов, 67-летний исполнитель находится в одной из московских больниц. Операция длилась несколько часов, но завершилась благополучно. Сроки периода восстановления, говорят врачи, зависит от организма звездного пациента.

Предположительно, хирургическая процедура была плановой, так как накануне Розенбаум выступал в Санкт-Петербурге. Артист принимал участие в концертной программе городского социально-благотворительного проекта "Будь с городом". Александр Яковлевич выглядел бодрым и полным сил. Исполнение барда, снятое на видео, активно публиковали в социальных сетях.

Напомним, что прошлым летом появилась информация о том, что у Розенбаума якобы обнаружена онкология. Об этом в одной из программ, в июле 2018-го, сообщил Иосиф Кобзон, который сам проходил длительный курс лечения от ракового заболевания. Сам бард тогда активно отрицал информацию о раке.

Н. Гасымова

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