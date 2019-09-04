Певец Сергей Лазарев у себя в Instagram признался, что столкнулся с проблемой во время записи новой песни. По словам артиста, каждый раз, когда он начинал исполнять композицию из нового альбома, он начинал плакать, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Пою и начинаю плакать, ком в горле... Говорю "стоп", слышу, звукорежиссер тоже плачет... Короче, что будет с вами, друзья, даже представить не могу", - рассказал Лазарев.

По его словам, выход нового альбома запланирован на ноябрь 2019 года.

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