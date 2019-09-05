Вот уже несколько месяцев Кэти Перри и Орландо Блум готовятся к свадьбе. Казалось бы, певица должна не выходить из фитнес-клубов и салонов красоты, но она даже не смотрит в их сторону.

Как сообщает Day.Az, подобные заботы обошли 34-летнюю певицу стороной, ведь за последние месяцы она несколько набрала в весе. Судя по всему, знаменитость не смущают ее новые формы и появление целлюлита. Она без малейшего стеснения гуляет по улицам Лос-Анджелеса в обтягивающей одежде, не боясь встретить папарацци.

Н. Гасымова

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