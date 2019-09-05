https://news.day.az/showbiz/1153588.html Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой моделью Великобритании
Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой моделью Великобритании
Звезду подиума, актрису Кару Делевинь признали самой высокооплачиваемой моделью Великобритании, сообщает Metro.
В прошлом году она заработала 21,5 миллиона фунтов стерлингов, удвоив доход за 2017 год. Делевинь получала 59 тысяч фунтов стерлингов в день.
Ей удалось обогнать Кейт Мосс, которая заработала девять миллионов фунтов стерлингов, и Роузи Хантингтон-Уайтли, которая получила в 2018 году восемь миллионов.
Делевинь некоторое время назад говорила, что хочет уйти с подиума, чтобы целиком посвятить себя актерскому мастерству, но пока она не покидает фэшн-индустрию.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре