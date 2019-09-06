Вчера в рамках Недели моды в Нью-Йорке состоялся показ новой коллекции известного азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила.

Поддержать дизайнера пришла народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова. Дизайнер уже долгие годы в дружеских отношениях с певицей и является автором многих ее сценических нарядов.

Появление звезды отечественного шоу-бизнеса на Неделе моды было очень тепло встречено гостями шоу.

Добавим, что среди гостей показа были замечены экс-телеведущая Гюнель Гумбатова и известный блогер Гюнель Исмайлова ("Iblondee").

Н. Гасымова

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