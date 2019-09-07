https://news.day.az/showbiz/1154119.html На Венецианском кинофестивале назвали лучшего режиссера
На Венецианском кинофестивале назвали лучшего режиссера
Лучшим режиссером на Венецианском кинофестивале назвали Роя Андерссон, который представил в конкурсе фильм "О бесконечности", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо с 28 августа, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.
Приз за лучшую режиссуру получил шведский режиссер Рой Андерссон. В Венецию он привез картину "О бесконечности". Сам автор не смог приехать на церемонию по состоянию здоровья. Приз за него получил продюсер.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре