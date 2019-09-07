Лучшим режиссером на Венецианском кинофестивале назвали Роя Андерссон, который представил в конкурсе фильм "О бесконечности", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо с 28 августа, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Приз за лучшую режиссуру получил шведский режиссер Рой Андерссон. В Венецию он привез картину "О бесконечности". Сам автор не смог приехать на церемонию по состоянию здоровья. Приз за него получил продюсер.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!