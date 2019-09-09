Дима Билан выступил на праздновании Дня города Самары.

Поведение артиста на сцене смутило и разочаровало присутствующих зрителей, которые поспешили поделиться роликами с выступления в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Гости мероприятия сочли движения Билана крайне странными. Они подумали, что певец вышел на сцену в состоянии опьянения.

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