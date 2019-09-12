В твиттере и фейсбуке голландского отделения Netflix появилось сообщение с обратным отсчетом к выходу новых произведений на стриминговом сервисе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, заявление гласило, что релиз "Ведьмака" на малых экранах состоится через 97 дней, а именно 17 декабря. Вскоре сообщение было удалено, но пользователи успели сделать скриншот и выложить информацию на форуме Reddit.



Многие люди заметили, что во вторник, а именно этот день выпадает на 17 декабря, вряд ли выйдет дебютная серия столь ожидаемого произведения. Обычно Netflix выпускает премьеры в пятницу, чтобы больше людей могли приобщиться к просмотру.

Похожее наблюдение сделало издание Recapped. Сославшись на некоторые слухи, портал сообщил о выходе "Ведьмака" 20 декабря. Ранее некий Джованни Альтамаркес, называвший себя исполнительным продюсером Netflix, объявил о релизе картины 1 ноября. Однако стриминговый сервис опроверг эту информацию и заявил, что упомянутый человек не имеет никакого отношения к компании.

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