Уже сегодня, 13 сентября, состоится свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Это событие светские хроникеры уже называют самым главным в 2019 году. Ведь вокруг этой пары еще с прошлого года вились самые разные слухи. В этот союз многие не верили, считая его лишь пиар-ходом, причем для обоих. Ведь не секрет, что доходы Ксении резко упали, да и Костя звезд с неба не хватал.

Как сообщает Day.Az, все изменилось, когда появились первые данные об их романе. Масла в разгорающийся огонь интереса общественности подливал и муж гламурной блондинки, актер Максим Виторган, периодически оставляющий крайне неоднозначные комментарии к своим постам в соцсети и к публикациям самой Ксении. Что уж говорить про информацию о драке, в которой якобы он поучаствовал вместе с Константином.

Настоящей кульминацией стало откровенное интервью Собчак. В нем она рассказала о том, как пыталась совладать с чувствами, возникшими по отношению к Богомолову, и как пошла обо всем рассказать Виторгану, когда ничего не получилось.

И вот на своей официальной страничке в Instagram Ксения Собчак поделилась первыми свадебными фото. На одном снимке крупным планом сняты руки скандально известной телеведущей и ее избранника, театрального режиссера Константина Богомолова. "К + К = Любовь", - коротко подписала кадр счастливая невеста.

На втором фото Ксения Собчак предстала в подвенечном платье. Телеведущая позирует со спины, являя любопытствующей общественности глубокий вырез, кружевной наряд и длинную фату. "Мне кажется, я готова к главному Дню!", - призналась она.

А теперь в Интернете появилось фото автомобиля молодоженов. Похоже, Ксения и Константин действительно будут передвигаться в черном катафалке, украшенном красным цветами.

Добавим, что по данным СМИ празднование пройдет в торговом комплексе "Петровский пассаж". Церемония обойдется как минимум в 16 миллионов рублей.

Н. Гасымова

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