У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации. Ее муж Петр Чернышев также присутствует в больнице.

Отмечается, что артистка борется с раком головного мозга. Диагноз ей якобы поставили больше года назад. Она проходила лечение в Польше, однако оно не дало положительных результатов.

Ранее в пятницу стало известно, что Заворотнюк перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния. Она находилась в российской больнице более двух недель после того, как вернулась из Европы.

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