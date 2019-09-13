Британская певица Адель подала документы на развод с мужем, бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом в пятницу сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Адель и Конекки прожили в браке более двух лет, но начали встречаться еще в 2011-м. Через год у них родился сын Анджело.

О расставании артистки с мужем стало известно в апреле. Их представители заявили, что пара намерена и дальше "воспитывать сына с любовью".

Конекки выступает соучредителем марки бутилированной воды Life Water в Великобритании. Компания в том числе обеспечивает чистой водой население в нуждающихся странах.

Адель - лауреат "Грэмми", Brit Awards, American Music Awards и премии "Оскар" за песню к фильму бондианы "007: Координаты "Скайфолл"". Певица также удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства. В конце 2018 года звезда заявила, что решила больше не выступать с концертами, потому что пение и гастроли не приносят ей удовольствия.

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